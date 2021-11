Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEPADOVA Piazze blindate dalle forze dell'ordine sabato sera contro la movida molesta. E così, anche con l'aiuto dei nuovi street tutor, che di fatto fungono da sentinelle per agenti e militari, pronti ad avvisare se la situazione diventa pericolosa, sono stati spenti sul nascere alcuni disordini che sarebbero potuti degenerare se non ci fosse stato un presidio di controllo. Il bilancio è di cinque denunciati e un multato per le...