Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRA LE MURANOVENTA Era bella la villa al civico 11 di via Sabbioni a Noventa. Era bella prima che diventasse la casa dell'orrore, quella in cui il suo proprietario, Freddy Sorgato, assieme alla sorella Debora e all'amante Manuela Cacco, nella notte tra il 15 e il 16 gennaio del 2016 vi assassinò in cucina la fidanzata Isabella Noventa.Il fratello della segretaria di Albignasego, Paolo Noventa, ora è il proprietario della casa in cui sua...