Lo psichiatra: «Ma chi è curato bene non cederà mai più alla tentazione»

L'ESPERTOPADOVA «La droga? Chi ne ha voglia va ovunque per trovarla. Non sono cento metri in più o cento metri in meno di distanza. Chi è curato bene passa davanti allo spacciatore e prosegue dritto». Non è la facilità di approcci, assicura lo psichiatra Luigi Gallimberti, direttore dell'Unità di disintossicazione clinico-tossicologica di Padova, docente di tutela della salute all'Università, a far ricadere in tentazione: «Se il cervello viene riparato, la fragilità colmata, si torna uomini liberi, capaci di fare delle scelte...