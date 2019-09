CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LIMENAEra uscito di casa di buon'ora per andare a funghi, ma purtroppo la scampagnata si è trasformata in tragedia: è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. É morto così Massimiliano Loteni, 78 anni di Limena, che ieri mattina si trovava in un campo in mezzo alla campagna di Mestrino ai confini con Ronchi di Villafranca dove, mentre era solo, si è sentito male accasciandosi a terra.L'uomo viveva nella frazione di Taggì di Sotto, non molto lontano dal luogo dove è stato ritrovato senza vita. Una zona di campagna che il...