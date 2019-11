CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TESTIMONIANZASAN PIETRO IN GU «E' il mio quarto figlio. Sono partito da un garage arrivando a questo». Sono le parole di Angelo Gallio, 72 anni, il capitano dell'impresa Rotogal. L'ha fondata nel 1972 con la moglie Bianca, vi lavorano le figlie Michela e Alessandra con il marito Diego Fasolo e poi c'è il figlio Luca. Tutti si sono messi a disposizione dei vigili del fuoco e degli altri tecnici accorsi per l'incendio. Angoscia profonda nell'osservare le fiamme che hanno rischiato di annientare un lavoro creato in quasi mezzo secolo di...