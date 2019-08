LA STORIA Il tram a Padova: la prima volta se ne parlò oltre venticinque

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAIl tram a Padova: la prima volta se ne parlò oltre venticinque anni fa. Il Comune era guidato dall'ultimo sindaco democristiano della storia della città e le polemiche dei giorni nostri erano ancora lontanissime. Facciamo un salto indietro nel tempo. È Paolo Giaretta a mettersi al lavoro cercando i finanziamenti necessari. L'idea resta in auge anche quando in municipio si insedia Flavio Zanonato. L'allora sindaco pidiessino ha in mente un tram tradizionale e guarda alle grandi città come Roma, Torino e Milano. Una circostanza che...