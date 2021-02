LA RISTORATRICE

PADOVA (Si.Mo.) Non si sono arrese le sorelle Eugenia e Patrizia Rubin, del Nerodiseppia Bistrò Autore di via San Francesco. E hanno sfruttato la situazione per cambiare l'offerta. «Abbiamo reso stabile il servizio di asporto spiega Eugenia Rubin e abbiamo rinnovato il locale, con un nuovo sito internet. Abbiamo cercato di cogliere le opportunità di questo momento terribile».

Quando avete aperto?

«Nel 2004. Da 30 anni lavoriamo nel mondo dei pubblici esercizi, prima come bar e paninoteca, poi finalmente la cucina, la nostra vera vocazione. Eravamo talmente convinte che abbiamo acceso un mutuo per acquistare l'immobile. E per fortuna, così non abbiamo avuto il problema dell'affitto nell'ultimo anno».

Come avete affrontato la pandemia? «Inizialmente c'è stato un momento di confusione. Quando abbiamo capito che la strada era lunga abbiamo cercato di organizzarci nel miglior modo possibile con l'asporto o la consegna a domicilio».

Sperate nelle aperture serali?

«Le condizioni ci sono. I clienti sono più responsabili, abbiamo assimilato le nuove regole, è quasi una nuova normalità».

Qual è la prima richieste che vorrebbe fare al governo o alla Regione?

«Aprire la sera. Anche perché se si tiene chiuso poi è come l'esplosione di una bomba, come se ci fosse una bulimia da uscita. Invece se ci si abitua a un certo stile di vita, diventa più facile controllarlo. E sui ristori chiederei più certezza».

In che senso?

«Gli indennizzi promessi pare comincino ad arrivare ora, in ritardo rispetto a quanto detto inizialmente. Ciò crea problemi nella gestione dell'attività. poi Servirebbero incentivi per mantenere lo staff oltre la cassa integrazione, perché quando si apre non si conosce quale sarà la mole di lavoro. Molti cambiano lavoro, si rischia di non avere più collaboratori professionali e attenti al servizio».

