LA REAZIONEPADOVA (M.G.) Più controlli con un presidio potenziato della Polizia locale in zona Stanga. É la risposta dell'amministrazione alle richieste dei cittadini colpiti dagli atti di vandalismo.Giordani sottolinea: «É' un provvedimento che mira ad aumentare gli sforzi di presidio di una zona rispetto alla quale, in questo ultimo periodo, i cittadini hanno espresso delle preoccupazioni. Intanto questo plus di presenza durerà un mese poi vedremo come evolve la situazione. E' chiaro che il nostro è un contributo in più al lavoro...