LA GIORNATAPADOVA Il buio notturno è interrotto soltanto dalle luci dei banchi delle coronare e dall'arazzo luminoso raffigurante una iconografia tradizionale del Taumaturgo, quando (e sono le 4,20) arrivano loro, i primi pellegrini, come negli altri anni, del resto, in occasione della festa del 13 giugno, in cammino dalla sera prima per 37 chilometri, tanti ne distano, per strade e stradine, da Cittadella a piazza del Santo. Sono una...