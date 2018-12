CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FAMIGLIAPIOMBINO DESE «Daniel era il nostro orgoglio, la nostra ragione di vita, da oggi in poi nulla sarà come prima». La mamma di Daniel Brunello, Martina, è stravolta dal dolore. Diascica queste poche parole mentre una parente cerca di aiutarla a reggersi in piedi, di sostenerla in quello che è il momento più difficile e drammatico della sua vita: la tragica perdita di un figlio di soli 22 anni. Daniel e la mamma vivievabno in via Carducci, a solo un chilometro dal luogo dell'incidente. Mamma Martina, papà Nereo e la sorella...