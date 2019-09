LA CLASSIFICA PADOVA Un'impennata per quanto riguarda la valutazione sulla didattica.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CLASSIFICAPADOVA Un'impennata per quanto riguarda la valutazione sulla didattica. E, in generale, un nuovo buon piazzamento. E' quanto emerge dai risultati della classifica delle migliori Università del mondo elaborata dall'agenzia di ranking internazionale Times Higher Education (The), una delle più prestigiose. Rispetto alla precedente edizione, l'Università di Padova conferma il proprio posizionamento nella fascia 201-250° posto a livello internazionale, dopo le circa 150 posizioni recuperate nella scorsa tornata di votazioni,...