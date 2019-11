CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTESAPADOVA Comune e amministrazione carceraria hanno siglato un protocollo che dà la possibilità a 4 detenuti che hanno frequentato corsi specifici di formazione - due nel settore manutenzione parchi e due per quelle stradali, di lavorare inseriti in una squadra di dipendenti comunali al di fuori del carcere. Per un anno, tutte le settimane, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 13, svolgeranno il loro compito. Attrezzatura antinfortunistica, assicurazione e un rimborso spese mensile sono a carico del Comune. Anche il serial killer...