L'INIZIATIVAPADOVA C'è una Banca che custodisce il tempo. Il patrimonio, depositato e protetto nei suoi forzieri, si misura in ore e in giorni, pronti a trasformarsi in vicinanza, compartecipazione, affetto. Lo Iov Irccs ha adottato il regolamento che disciplina l'istituto delle ferie a dei riposi solidali per andare incontro a quei lavoratori che hanno l'esigenza di assistere in modo continuativo figli minori in particolari condizioni di...