Incidente e cantieri, a Padova Est traffico al collasso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CIRCOLAZIONEPADOVA Ancora una giornata di passione per il traffico a Padova est. Ieri mattina, infatti, la circolazione a ridosso del ponte Darwin è andata letteralmente in tilt. Due le cause di code infinite. Da un lato il cantiere che Veneto strade ha aperto sopra il ponte e, dall'altro, il ribaltamento di un tir che ha letteralmente paralizzato il traffico in zona. Le dolenti note per gli automobilisti che arrivavano da nord sulla strada regionale 308 sono iniziate in prima mattinata a causa del cantiere che la società guidata da Silvano...