Incastrato dal bracciale, arrestato il rapinatore

L'OPERAZIONEPADOVA Tradito dal braccialettino rosso immortalato dalle telecamere di videosorveglianza: è finito in manette, dopo poco più di due mesi dal colpo, il tunisino 38enne che il 30 settembre ha aggredito e rapinato una 72enne in un parcheggio interrato di un palazzo di via Giotto. L'aveva colpita così violentemente con un pugno e strattonata con forza, pur di prenderle la catena d'oro che aveva al collo, da causarle lesioni per quattro mesi di prognosi. La Squadra mobile l'altro giorno ha arrestato Nizar Chourabi, pregiudicato e...