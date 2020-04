I NUMERI

PADOVA Altre tre persone sono morte ieri a causa del Coronavirus. In provincia di Padova la conta delle vittime arriva così a 134. La casa di riposo di Lozzo Atestino piange Liliana Badan, 77 anni, ricoverata a Schiavonia a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni. In Azienda ospedaliera si registrano altri due decessi. L'incidenza del contagio nel territorio padovano rimane ancora stabile, da più di una settimana il conteggio dei nuovi casi oscilla tra 70 e 100. Ieri sono risultati positivi al tampone 78 soggetti in più. Martedì i nuovi casi erano 121, lunedì 82, domenica 125 e sabato 104. Il dato è riportato negli ultimi bollettini di Azienda Zero, emessi ieri e martedì sera. I casi complessivi di Coronavirus in provincia di Padova sono 3.080. Nel cluster di Vo' si segnalano 87 casi, nel resto della provincia invece se ne contano 2.999. I padovani positivi al Covi-19 ad oggi sono 2.562. Suddividendo il dato, 14 risiedono a Vo' e 2.548 nel resto del capoluogo. A Jesolo è morto anche il veneziano Alberto Canton, ex professore delle scuole medie nel Padovano: aveva 73 anni e si era laureato in lettere al Bo.

La buona notizia è che nel corso della giornata di ieri si è verificato un boom di negativizzati virologici. Sono stati dichiarati guariti 109 padovani in più. Complessivamente hanno sconfitto la malattia 70 residenti a Vo' e altri 320 nel resto del territorio padovano. Si tratta di pazienti risultati negativi a due tamponi eseguiti nel giro di due giorni. Il totale dei casi di Covid-19 in Veneto è 12.021. Nel territorio patavino sono in isolamento domiciliare 4.834 soggetti. Il numero raggruppa tutti coloro che sono positivi al tampone e coloro che sono contatti di casi confermati. Si contano 45 persone in più in quarantena rispetto a martedì sera. Anche il trend dei ricoveri rimane in linea con i giorni scorsi, pur risentendo di qualche minima variazione. In Azienda ospedaliera sono occupati 113 posti letto in area non critica, quindi tre in meno. Cala anche il numero dei pazienti gravi in terapia intensiva, sono intubati 18 positivi al Covid-19, quattro in meno. Continuano a salire i dimessi, dal 21 febbraio ad oggi sono 176 (+7). I decessi in via Giustiniani sono trentanove.

Spostando l'attenzione ai nosocomi dell'Ulss 6 Euganea, salgono i ricoveri all'ospedale di Schiavonia centro Covid 19. In reparto in area non critica si contano 120 degenze, sette in più rispetto l'altra sera. Al contrario si abbassa il numero di assistiti in Terapia intensiva, dove sono occupati 17 letti, in questo caso tre in meno. Nell'ospedale della Bassa i decessi salgono a quota cinquantadue, mentre i dimessi a 137 (+5). All'ospedale di Cittadella i ricoveri risultano invariati rispetto a martedì sera: in carico alla rianimazione ci sono quattro pazienti, nessuno invece in reparto. Sempre nella struttura della città murata rimangono stabili i due dimessi e i tre decessi. All'ospedale di Camposampiero nella giornata di ieri sono usciti dall'area non critica tre pazienti, scendono infatti a cinque i ricoveri in reparto. Sempre a Camposampiero risultano un unico dimesso e cinque decessi. Nell'ospedale di comunità Villa Maria di Padova cala il numero di pazienti in area non critica positivi al Coronavirus, sono degenti 13 persone. Aumentano di conseguenza i dimessi, salendo a nove. Finora nella struttura di via Melette è stato registrato un unico decesso.

Ha preso il via lo studio per comprendere l'impatto dell'epidemia sulla vita e sulla salute delle persone con sclerosi multipla. La sezione provinciale di Aism Padova lancia l'indagine su aism.it. «Per essere vicini alle persone con sclerosi multipla dichiara Giovanna Tognetti, presidente Aism -, abbiamo bisogno di conoscere in dettaglio l'impatto dell'epidemia di coronavirus sull'accesso alle cure, all'assistenza e in generale sulla condizione di vita e di salute. Sono informazioni essenziali per attivare risposte e poter dare forza e nuovi obiettivi anche alle nostre azioni di advocacy».

