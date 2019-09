CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PIANOPADOVA Sarmeola-Ponte di Brenta? No, la futura linea del tram potrebbe essere più lunga. Potrebbe partire da Rubano, quasi al confine con Mestrino, e arrivare fino a Vigonza. È questa l'ultima idea per il Sir 2: il Comune di Padova ha infatti chiesto ai progettisti di valutare questa possibilità ed è già stato avviato un dialogo con le altre due amministrazioni. «Dovremo capire la fattibilità ma di sicuro la cosa ci interessa» conferma il vicesindaco Lorenzoni, tenendo in mano le carte che indicano il nuovo possibile tragitto....