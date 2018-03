Il grande freddo su piante già fiorite scatta l'allarme per gli agricoltori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COLDIRETTIPADOVA «Se ne prossimi giorni dovessimo andare sotto zero, la situazione per le colture padovane si complicherebbe, e non poco». Paolo Minella, di Coldiretti Padova, analizza l'anomala ondata di freddo e neve che sta imperversando in provincia. «Anche se per il momento non c'è alcun allarme, va rilevato che questi sono i giorni più importanti dell'anno per i frutteti - spiega Minella - In particolare, peschi, susini, albicocchi, ciliegi e mandorli».I fiori stanno lentamente germogliando, e c'è il rischio che una gelata...