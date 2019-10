Il Cub si oppone all'archiviazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BRACCIO DI FERROPADOVA (L.I.) Il sindacato autonomo Cub si oppone all'archiviazione dell'inchiesta sul concorso sospetto per un posto da dirigente all'ateneo patavino. Dopo aver presentato un esposto al rettore Rizzuto il sindacato di base non si arrende. Chiede che il giudice per le indagini preliminari disponga un supplemento istruttorio o ordini alla Procura di formulare l'imputazione nei confronti del direttore generale dell'Università Alberto Scuttari e della sua fidata collaboratrice Donata Boesso, oggi addetta alle relazioni esterne...