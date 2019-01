CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA Il probabile sequestro a scopo terroristico di Luca Tacchetto e della sua compagna canadese Edith Blais, ha lasciato sconvolta anche la comunità islamica veneta. I fedeli musulmani, come già avvenuto in passato in occasione degli attentati terroristici compiuti in Europa, hanno condannato quanto sta accadendo ai due ragazzi in mano, sembra, a una banda di jihadisti del Burkina Faso dallo scorso 15 di dicembre. GLI ISLAMICIAnche la comunità islamica si unisce alla richiesta di liberazione della coppia e nella solidarietà...