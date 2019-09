I NUMERI PADOVA Diminuiscono le offerte dei fedeli, ma aumentano gli incassi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I NUMERIPADOVA Diminuiscono le offerte dei fedeli, ma aumentano gli incassi delle sagre. Molte parrocchie della Diocesi rischiano di chiudere e il vescovo lancia il suo appello: «Per salvarle non servono sacerdoti che arrivano dall'Africa o dall'Asia, abbiamo bisogno di un impegno concreto di tutti i parrocchiani». Però complice la mancanza di fondi per le manutenzioni e di sacerdoti sempre più anziani molte realtà parrocchiali, come è giù successo per parecchie scuole dell'infanzia paritarie presenti nei nostri paesi, rischiano di...