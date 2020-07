Presenze coloratissime, a cominciare dal naso rosso, ieri mattina di fronte all'ospedale di Cittadella. Non possono ancora tornare in corsia, ma hanno fatto sentire tutta la loro contagiosa allegria i clown dell'associazione di volontariato Vip, ViviamoInPositivo, di Cittadella. Dotati di mascherina, hanno voluto salutare, seppur a distanza, i degenti e soprattutto ringraziare il personale sanitario per il lavoro svolto dall'inizio dell'emergenza Covid-19. «Siamo tornati per unirci a tutti voi per un grazie», il testo del grande striscione esposto dai clown, che in questi mesi non sono certo rimasti a guardare ed hanno raccolto contribuiti grazie ai quali è stato possibile acquistare un respiratore polmonare, donato al Pronto soccorso dell'ospedale della città murata. É stato consegnato pochi giorni fa. «Grazie anche ad Ambulaclaun 2 Pagliacci Del Cuore, alla direzione sanitaria, all'amministrazione comunale, alla polizia locale e a tutti coloro che ci sostengono. Noi ci siamo e ci saremo sempre», hanno detto i clown Vip. Poi il variopinto gruppo si è spostato sulla centrale piazza Pierobon regalando grande simpatia. Tutti i volontari sono pronti, non appena le disposizioni lo permetteranno, a tornare nelle corsie con le loro gag, i loro giochi di prestigio, i palloncini e la loro energia positiva. Gli scopi dell'associazione ViviamoInPositivo sono promuovere attività di volontariato clown in strutture pubbliche e private ed in tutti quei luoghi in cui sia presente uno stato di disagio fisico o psichico, fornire e garantire una formazione costante avanzata e specialistica ai 4400 volontari clown che prestano servizio nelle oltre 200 strutture ospedaliere e sanitarie in tutta Italia e promuovere il vivere in positivo e il volontariato clown in ogni situazione di disagio fisico o sociale.

Michelangelo Cecchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA