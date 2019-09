I FLUSSI PADOVA «Abbiamo tre lotti da 50 persone. Se non ci saranno arrivi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I FLUSSIPADOVA «Abbiamo tre lotti da 50 persone. Se non ci saranno arrivi saremo costretti a diminuire l'attività». Marco Zamarchi è il direttore di Villaggio globale, la cooperativa che lavora fra Venezia e Padova dove gestisce sia accoglienza diffusa che il servizio Sprar. È una delle realtà più importanti della Regione coordinata da un operaio del sociale, anche se ci lavora dal 92.«In verità i flussi non si sono mai arrestati. I migranti che arrivano dal mare, infatti, sono solo il 35-40 per cento del totale. Il resto arriva dalle...