LO SCENARIOAGNA/CANDIANA «Zero contagi ad Agna, mi sembra davvero una notizia incoraggiante per tutti». É soddisfatto il sindaco Gianluca Piva dopo aver esaminato i dati arrivati dall'Ulss Euganea. «Dalle evidenze che ci vengono fatte arrivare dagli uffici sanitari, appare chiaro che nel nostro Comune siamo divenuti di nuovo Covid free, cosa che non accadeva da mesi ormai. É un bel segno, anche se non bisogna certo abbassare la guardia...