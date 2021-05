Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Giornata intensa di vaccinazioni in tutta la provincia. A partire da Padova, dove al Centro Arcella Medica Cam di via Lippi tra ieri e oggi vengono vaccinate 200 persone: perlopiù settantenni ma pure qualche ottantenne.Oggi a Montegrotto a partire dalle 9, nella tensostruttura di via Oriana Fallaci, per l'intera giornata sarà operativo il punto vaccini organizzato dai sei medici di base in collaborazione con la Croce Rossa e il Comune. E'...