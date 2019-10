Cpo Gramigna, protesta pronta dopo lo sgombero dell'ex Vescovi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PERICOLO SCONTRIPADOVA I militanti del Cpo Gramigna sono pronti a manifestare contro i padroni della città. Dopo lo sgombero dell'ex torrefazione Vescovi, in via Vicenza, gli attivisti vogliono dimostrare a tutti che il blitz della polizia nell'edificio che avevano deputato a nuova sede del centro popolare occupato «non fermerà le nostre lotte». L'attenzione da parte della questura, che ha ricevuto nei giorni scorsi la richiesta per la sfilata del corteo nel cuore della città, è altissima: non manca il rischio di scontri tra i gramigni e...