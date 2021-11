Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEPADOVA Torna la paura in Azienda ospedaliera, dove i pazienti positivi ricominciano ad invadere gli spazi dedicati agli ammalati. Ieri, dopo sei mesi, ha riaperto l'area Covid in Clinica medica terza. In meno di 24 ore, al nono piano del policlinico, sono stati occupati dieci posti letto su ventidue. E così il personale sanitario torna in trincea bardato con tute, visiere e guanti per cercare di fronteggiare le conseguenze della...