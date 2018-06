Cityware, presidio davanti alla sede di via San Marco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAPADOVA Quinta giornata di sciopero, ieri, da parte di sette lavoratori della Cityware, la società padovana con sede in via San Marco che gestisce il parcheggio multipiano dell'ospedale preoccupati per il ritardo di due mesi nel pagamento degli stipendi e per turni di lavoro a loro dire massacranti. Uno sciopero di ventiquattr'ore, quello di ieri, che segue le altre due giornate di sciopero organizzate nelle scorse settimane per protestare contro la politica dell'azienda. Una storia, come racconta Mattia Vecchiato, lavoratore di...