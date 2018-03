Cinquantenne ubriaca al volante della Jaguar

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I CONTROLLIPADOVA Strage di patenti contro lo sballo e gli incidenti del sabato notte. La polizia ha effettuato ieri notte, dalle 23 di venerdì fino all'alba di sabato, un controllo speciale anti droga e alcol alla guida. Le pattuglie erano appostate in via Venezia, via Chiesanuova e via San Marco, con l'aiuto del dirigente medico dell'Ufficio Sanitario.Nel corso del servizio sono state controllate complessivamente 173 persone a bordo di rispettivi veicoli.A seguito del controllo, otto persone sono risultate positive al test alcolimetrico,...