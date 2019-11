Attraversa l'autostrada, muore investito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAPADOVA Era assieme ad altri otto connazionali che lavorano in varie zone del nord Italia. Sceso da quel furgone diretto in Ucraina, è stato travolto da un Suv in autostrada ed è morto durante la disperata corsa in pronto soccorso. La tragedia è capitata sabato sera poco prima di mezzanotte e la vittima è un uomo di 38 anni di origine ucraina, Serhii Ivashchuk. È stato investito da una Volvo in transito sull'autostrada A4 dopo gli svincoli della A13-Bologna in direzione Venezia, al confine tra i comuni di Padova e Vigonza....