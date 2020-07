I CONTROLLI

PADOVA Una decina, e in orari diversi, i blitz effettuati all'interno. Ma soltanto ieri per la prima volta è stata trovata una persona, un ragazzo senza fissa dimora che ha scelto il sito abbandonato, situato al confine tra Padova e Albignasego, per trascorrere la notte. Gli agenti lo hanno accompagnato in caserma e identificato. Proseguono, infatti, i controlli all'Amusement Park, l'ex oasi dei divertimenti di via Fogazzaro: sia quelli di via Gozzi, che i colleghi dell'Unione Pratiarcati, hanno più volte passato al setaccio il complesso, per verificare se vi fossero bivacchi, o persone dedite allo spaccio di stupefacenti, come segnalato dai residenti.

«Da quando abbiamo iniziato a monitorare il sito - ha segnalato Andrea Micalizzi, assessore ai Lavori Pubblici -, la situazione è migliorata. Comunque rimane sempre alta la nostra attenzione alla delicata situazione della zona, perché vogliamo garantire sicurezza e tranquillità ai residenti e scongiurare la presenza di situazioni di pericolo, o di degrado. Non devono esistere zone franche e neppure di confine».

L'IMPEGNO

«L'amministrazione - ha proseguito l'esponente della giunta Giordani - è presente e vuole far sentire la sua vicinanza ai cittadini che abitano nei pressi delll'Amusement. Questo è l'impegno che ho preso con i residenti alcune settimane fa, durante un incontro per sviscerare il problema. Il procedimento di esecuzione giudiziaria in atto ci consente di effettuare controlli capillari in accordo con il Custode Giudiziario: si tratta di una collaborazione concreta che ci ha permesso, proprio nei giorni scorsi, di chiudere i due cancelli di ingresso, blindandoli in modo tale da garantire l'accesso solo al personale autorizzato dal custode del parco e agli agenti della Polizia Locale che presidiano l'area. E chi sarà sorpreso all'interno avrà conseguenze penali».

Durante il periodo di quarantena dovuto al Coronavirus dentro al sito abbandonato avevano trovato ospitalità alcune persone, che si erano trattenute anche successivamente. I cittadini che vivono a poca distanza avevano segnalato la situazione critica sia al Comune di Padova, che a quello di Albignasego, i quali alla fine avevano deciso di mettere in atto una serie di interventi coordinati, e in collaborazione: all'Amusement, quindi, s erano dati appuntamento lo stesso Micalizzi e Filippo Giacinti, primo cittadino del centro limitrofo, i quali avevano concordato una serie di iniziative di riqualificazione. E l'argomento era arrivato anche sul tavolo del perfetto Renato Franceschelli. «Adesso - ha concluso l'assessore patavino - abbiamo anche le manifestazioni di interesse da parte di alcuni soggetti, che vorrebbero allestire nell'area una struttura ricettiva, o sportiva».

Nicoletta Cozza

