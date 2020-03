Se Solesino è uno dei Comuni della Bassa Padovana ad aver resistito più a lungo prima che il coronavirus infettasse un cittadino (la prima comunicazione del sindaco Elvy Bentani, con 5 persone positive, è del 24 marzo scorso), è oggi uno di quelli in cui il Covid-19 ha colpito, in proporzione, più persone in giovane età. «Attualmente a Solesino nove cittadini sono risultati positivi al tampone spiega il sindaco Ci sono poi altre 17 persone in isolamento fiduciario. Il dato un po' sconcertante riguarda però le persone colpite dal Covid-19. Su nove, ben sei sono under 40. Il più giovane ha soltanto 27 anni. Sono tutte persone italiane, quindi smentisco in modo categorico la voce che si era diffusa in paese relativamente a stranieri contagiati. Sono ragazzi che conducono una vita normalissima e che possono aver contratto il virus anche semplicemente sul posto di lavoro. In ogni caso, solo tre dei nove positivi sono ricoverati in ospedale. Gli altri sono tutti nelle proprie case e al momento le loro condizioni non sono considerate preoccupanti». A Vo' intanto torna l'incubo del contagio. Ieri il bollettino pubblicato dall'Azienda Zero segnava un preoccupante più 1 nella casella riservata al cluster euganeo dove i contagi sono saliti a quota 85, due in più rispetto agli 83 riscontrati cinque settimane fa, allo scoppio dell'epidemia. Preoccupante, sì perché stavolta ad aver contratto il Coronavirus è una giovane mamma sulla trentina che ai due tamponi fatti in paese era risultata negativa e anche dopo la rimozione dei blocchi si è guardata bene dall'uscire di casa. Mercoledì era toccato invece a un operaio di 53 anni ricoverato al Covid hospital di Schiavonia, in terapia sub-intensiva con febbre alta e difficoltà respiratorie. Ma mentre nel suo caso il contagio sembra essere avvenuto sul posto di lavoro una grossa azienda meccanica del padovano , per la giovane mamma non è ancora chiaro come e dove possa aver contratto il virus. «L'autorità sanitaria locale sta cercando di scoprirlo afferma il sindaco-farmacista Giuliano Martini . Forse era un'asintomatica che si è positivizzata. L'unica cosa certa è che questo maledetto virus non fa sconti proprio a nessuno: basta abbassare la guardia anche solo per un attimo, magari fidandosi di una persona asintomatica che ti viene vicino, ed ecco che ti prendi il virus. La nota positiva è che al momento la signora non ha sintomi preoccupanti, soltanto un po' di febbre».

