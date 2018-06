Nel grattacielo tra case del sesso e b&b abusivi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ottantaquattro alloggi distribuiti su diciotto piani. Chiunque, arrivando alla stazione di Padova, si imbatte nella Torre Belvedere. Il grattacielo verde costruito negli anni Sessanta oggi è noto soprattutto per le frequenti operazioni di polizia e carabinieri: droga, prostituzione e affitti abusivi. I pochi padovani sono rimasti soprattutto negli studi professionali, gli altri inquilini sono quasi tutti stranieri e principalmente asiatici. Dentro succede di tutto: il viavai in quella palazzina riflette perfettamente la situazione di via...