L'INVASIONEBELLUNO Diverse centinaia di persone ammassate contemporaneamente attorno al laghetto del Sorapiss esercitano una pressione eccessiva, in un ambiente tanto bello quanto delicato. Le Regole d'Ampezzo, proprietarie di quella conca fra le montagne, così come di tutto il territorio verde di Cortina, vivono con preoccupazione il caotico afflusso di turisti sulle rive di quello specchio dal colore che pare innaturale: «Le Regole e la stessa comunità d'Ampezzo non sono pronte per fronteggiare questo fenomeno ammette il presidente...