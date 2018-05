CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INQUINAMENTOPADOVA Padova e Venezia risultano tra le città più inquinate d'Italia per quel che riguarda il Pm 10. L'aria in Italia è sempre più irrespirabile anche nel 2018. Da gennaio ad oggi tre capoluoghi di provincia - Torino, Frosinone e Padova - hanno già superato almeno in una centralina il limite annuale di 35 giorni per le polveri sottili con una media giornaliera superiore a 50 microgrammi per metro cubico, mentre sono prossime al superamento le città di Venezia, Asti, Milano e Lodi. Lo ha evidenziato ieri Legambiente...