Il fronte del Nord contro i lupi: «Misure per controllarli»

IL VERTICEVENEZIA Le Regioni alpine fanno fronte comune in tema di grandi predatori. I rappresentanti istituzionali di Alto Adige, Trentino, Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Valle d'Aosta si sono riuniti ieri pomeriggio a Trento, concordando sulla necessità di disporre di strumenti idonei per la gestione dei grandi predatori, in maniera particolare lupi e orsi, e dichiarandosi disposte ad assumersi in prima persona le responsabilità delle azioni necessarie. Nel rispetto delle normativa europea e sull'esempio degli altri...