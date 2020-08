IL CASO

VERONA I tosiani nelle liste di Forza Italia in Veneto ed in particolare a Verona. È la sorpresa di queste ore nella corsa alle Regionali: il ritorno sulla scena di Flavio Tosi, stavolta nel ruolo di quarta gamba della coalizione Lega-FdI-FI che sosterrà la ricandidatura a governatore di Luca Zaia. Un Tosi ringalluzzito, che ha anche annunciato che il 20 settembre a Villa Sigurtà con rito civile, a 51 anni, si sposerà per la seconda volta: impalmerà l'ex parlamentare Patrizia Bisinella, 50 anni, da sei sua compagna di vita, anche lei con alle spalle un precedente matrimonio. Poi, lunedì 21 settembre, gli sposi avranno tempo per votare.

L'ex sindaco di Verona ed ex astro nascente del Carroccio (prima dello scontro con Salvini per la segreteria del partito) ha siglato mercoledì sera a Roma un patto direttamente con Silvio Berlusconi. Un accordo che prevede l'entrata nelle liste di Forza Italia in Veneto di esponenti del gruppo che fa capo ancora all'ex primo cittadino di Verona. Uno su tutti: Alberto Bozza, 42 anni, consigliere comunale per la Lista Tosi a Verona e soprattutto braccio destro dell'ex sindaco nel movimento.

L'OBIETTIVO

Un tandem FI-tosiani che potrebbe essere strategico per entrambi: Forza Italia per cercare di aumentare le percentuali (a Verona è data al 3-3,5%, con Tosi arriverebbe al 4-4,5%) e quindi puntare al consigliere regionale; Tosi per rilanciarsi nell'agone politico in vista, prima di tutto, delle prossime amministrative a Verona dove, tolto l'attuale sindaco Federico Sboarina, non è che il centrodestra possa esprimere chissà quali nomi. Tutto questo a poche ore dalla presentazione delle liste (da consegnare entro domani in Tribunale) e con il centrodestra veneto che solo alla fine della scorsa settimana ha ritrovato l'unità, dopo mesi di frizioni, scontri, sgambetti che hanno visto la politica veronese protagonista (a partire dalla vicenda Agsm).

FRIZIONI

Un'unità firmata dai leader Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, mentre a livello locale i mal di pancia restano, in particolare nel veronese dove il confronto Lega-Fratelli d'Italia si è riflesso per ora nell'impasse del Comune capoluogo dove le nomine per il rinnovo delle presidenze di diverse municipalizzate ed il rimpasto in giunta chiesto dalla Lega restano al palo e slitteranno a dopo le Regionali. Ma non solo, in questi mesi c'è stato il confronto sui sindaci con diversi amministratori presentatisi come civici che hanno indossato la casacca o di FdI o della Lega. Per esempio a Bovolone, il primo cittadino Emilietto Mirandola è entrato in FdI. La Lega ha risposto acquisendo i due assessori che non erano del Carroccio, creando così una giunta monocolore sulla quale FdI ha chiesto «spiegazioni». In questo panorama, ora, si innesta la figura pesante di Tosi, che fatica a digerire non solo una parte della Lega veronese, ma anche del centrodestra, a partire dalle civiche dell'attuale sindaco Sboarina che hanno i tosiani all'opposizione e che con il suo predecessore (ne era stato il vicesindaco) negli ultimi mesi ha scambiato colpi su diversi temi: dalla mancata operazione Agsm-Aim-A2A al futuro della Fiera, al progetto del nuovo filobus.

«I Tosiani con Forza Italia? Può essere, è una scelta strategica per Tosi, per non scomparire», dice caustico il segretario provinciale del Carroccio veronese, Nicolò Zavarise. «Sì, confermo che esiste questo accordo siglato a livello nazionale e che non riguarda solo Verona, ma tutta la Regione - ammette Claudio Melotti, sindaco di Bosco Chiesanuova, segretario provinciale di FI e candidato pure lui in Regione -. Poi, come dice Trapattoni, non dire gatto finché non ce l'hai nel sacco. Le liste vanno presentate sabato e fino ad allora tutto può accadere».

Massimo Rossignati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA