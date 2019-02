L'offensiva dei cinquestelle dopo il voto sul caso Diciotti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Si gioca sulla sorte (misteriosa) della figlia minorenne dell'ex ambasciatore nordcoreano Jo Song-gil l'ennesimo scontro tra 5Stelle e la Lega. Anzi, tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Con i grillini intenzionati a far pagare al ministro dell'Interno il prezzo di quel no al processo per il caso Diciotti che ha spaccato il Movimento. E rischia di fargli perdere altri voti.Accade infatti che appena lette le dichiarazioni dell'ex vice ambasciatore a Londra, Thae Yog-ho, disertore come Jo Song-gil («la ragazza è stata...