Tim, Vivendi in pressing per il cda

LA PARTITAROMA Elliott tace. E si tratta di un silenzio che offre un'immagine plastica del gelo che è sceso in queste ore con Vivendi. Il socio francese di Telecom Italia, rompendo gli indugi, due giorni fa ha chiesto la convocazione di un'assemblea per la revoca di cinque consiglieri indipendenti in quota Elliott e la nomina di altri cinque amministratori. Una mossa tanto attesa quanto ulteriormente divisiva nei rapporti tra i due pesi massimi, che con tutta evidenza stanno giocando le proprie carte in vista della prossima fase che avrà al...