Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RISPARMIO TRADITOVENEZIA Già verificate le posizioni di quasi 72mila risparmiatori traditi dalle banche Popolari, entro fine anno si potrebbe arrivare a coprire tutti gli oltre 140mila che hanno fatto richiesta al fondo Fir.Secondo il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, «entro la fine dell'anno tutte le domande di ristoro pervenute alla Consap per attingere al Fondo di indennizzo dei risparmiatori (Fir) e far...