L'APPUNTAMENTO

ROMA Settimana di conti per le banche quella che si apre lunedì. Da subito sotto i riflettori la semestrale di Ubi appena finita in sposa ad Intesa Sanpaolo. Un'operazione che è destinata a dare il calcio d'inizio al risiko nel settore. Sotto la lente c'è soprattutto Monte dei Paschi di Siena, ancora più appetibile dopo la pulizia di bilancio messa in opera dall'ex ceo, Marco Morelli. Il mercato guarda poi alle mosse di Banco Bpm e di Bper come architrave su cui costruire un terzo polo bancario. A parte i numeri, su Ubi l'attesa è su quanto dirà il ceo, Victor Massiah nella conferenza stampa virtuale che seguirà alla call con gli analisti. Da giorni i rumors che circolano, corroborati dal successo dell'opas, indicano l'annuncio della sua uscita. D'altro canto i tempi sono stretti, Cà de Sass agli inizi della settimana invierà al board dell'ex popolare la lettera per chiedere la convocazione dell'assemblea per la nomina di un consiglio espressione della nuova maggioranza. Entro martedì saranno resi noti i risultati definitivi dell'offerta e le indicazioni sulle condizioni di efficacia. Lo stesso giorno sarà Intesa Sanpaolo a presentare la semestrale. Il 5 agosto poi, è previsto il pagamento del corrispettivo. Così come è in agenda la semestrale di Bper che, entro la fine dell'anno, acquisirà da Ubi oltre 500 filiali. L'istituto guidato da Alessandro Vandelli vuole giocare un ruolo da protagonista nel consolidamento.

R. Ec.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

