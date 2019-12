Gubitosi: ok ad una sola infrastruttura per la rete

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TELECOMUNICAZIONIROMA «Siamo disponibili a creare un'unica infrastruttura di rete perché concentrare gli investimenti sarebbe la via più efficiente per dotare il Paese di una rete all'avanguardia. Per cui una combinazione tra Tim e Open Fiber andrebbe perseguita e ha senso». Parla chiaro Luigi Gubitosi, Ad di Tim, nell'intervento che ha chiuso la tre giorni del convegno 5G Italy, sottolineando che le sfide che ci attendono nell'innovazione tecnologica sono tante, «c'è il 5G, ma c'è anche il cloud, l'Edge Computing, l'Intelligenza...