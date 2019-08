«Una provocazione, ma a Roma ora valutiamo la stessa ricetta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL COLLOQUIOVENEZIA Quella di Luca Zaia sarà anche «una provocazione», come dice il sottosegretario alla Salute Luca Coletto. Ma il dato di fatto è che al ministero stanno valutando di percorrere la stessa strada. Ed è proprio Coletto a confermarlo: «Per superare l'emergenza causata da una pessima programmazione, stiamo valutando la possibilità di assumere medici senza specialità. Li impiegheremmo come internisti o nei Pronto soccorso». Dunque il ministero copia il Veneto?Coletto è veneto, veronese per la precisione. Conosce la...