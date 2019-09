Riscatto laurea agevolato anche per chi lavora da prima del 96

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MISURAROMA Il riscatto della laurea con lo sconto varato dal governo gialloverde all'inizio di quest'anno ha riscosso un grande successo. Le domande arrivate all'Inps hanno registrato una impennata in pochi mesi e ora il nuovo esecutivo sta studiando come ampliare la platea di chi può avere accesso all'agevolazione. È questo uno dei dossier su cui è al lavoro il nuovo governo M5s-Pd-Leu in vista della prossima legge di bilancio che dovrà arrivare all'esame delle Camere entro il 20 ottobre.La norma che consente di utilizzare gli anni...