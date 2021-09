Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FEMMINICIDIOMONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA) «L'ho incontrato una volta, in garage, nel luglio scorso. Gli ho detto di lasciare in pace Alessandra. Poi non l'ho più visto». Sono le poche parole uscite dalla bocca di Marco Ghiotto, il marito di Alessandra Zorzin, la mamma di 21 anni barbaramente uccisa nella sua casa di Montecchio Maggiore, nel Vicentino, con un colpo di pistola al volto da Marco Turrin, guardia giurata di Vigodarzere che...