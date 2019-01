Pedopornografia, arrestato prof del liceo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MANTOVA Ha contattato attraverso i social almeno cento ragazzi tra i 14 e i 18 anni, molti anche della scuola dove insegnava, il docente di 38 anni arrestato l'altra sera dalla squadra Mobile e dalla Polizia postale di Mantova per detenzione e diffusione di materiale pedo-pornografico.Nella conferenza stampa tenuta in Questura, la dirigente della Squadra Mobile Laura Patrizi ha fornito pochi particolari sull'uomo che alle spalle ha una condanna per fatti analoghi da poco passata in giudicato e di cui non aveva informato la scuola all'inizio...