Le riaperture dei prossimi giorni rappresentano «un rischio che avrà un prezzo da pagare e l'entità di questo prezzo dipenderà da come noi vorremo utilizzarle». Fabrizio Pregliasco, ricercatore di Igiene generale e applicata dell'Università degli Studi di Milano, non ci gira intorno: «È necessario ora più che mai poter contare sul senso di responsabilità di ciascuno, se non vogliamo ritrovarci di nuovo con un balzo dei contagi e dei...