MEDICINAPer la prima volta al mondo una paziente affetta da una malattia rara è stata curata grazie a un farmaco messo a punto solo per lei. A riuscire in questa impresa, descritta sul New England Journal of Medicine, sono stati i ricercatori del Boston Children's Hospital. La protagonista di questa storia è Mila Makovec, una bambina di 8 anni a cui è stata diagnosticata una rara patologia neurologica nel 2016.LA MALATTIAMila è affetta dalla malattia di Batten, una condizione gravissima incurabile che di solito porta alla morte entro...