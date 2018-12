«Ma lo studio a casa serve a scuola troppe distrazioni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenico Balbi, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Fabio Filzi di Milano, è d'accordo con i compiti per le vacanze?«Sì, sono assolutamente d'accordo. I compiti hanno una funzione fondamentale: quella di fissare ciò che i ragazzi hanno appreso in classe. A casa i ragazzi hanno il tempo di rivedere la lezione e fissarla nella mente. Ma non solo, nella scuola di oggi i compiti sono ancora più importanti rispetto al passato».In che senso?«Sono dirigente scolastico in una scuola di periferia, il quartiere Corvetto. Conosco molto...