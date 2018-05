«Lo stop alla Tav frenerà l'export e ridurrà la credibilità in Europa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA È una questione di «buon senso», oltre che di «credibilità in Europa». La Tav «si deve fare e anche in fretta». Perchè «è fondamentale poter garantire l'efficienza di un sistema di scambi ambientalmente accettabile tra l'Italia e un'area così cruciale per l'export». Mario Virano, direttore generale di Telt, la società italo francese promotore pubblico responsabile dei lavori della sezione transfrontaliera del collegamento ferroviario Torino-Lione, di «inutilità» dell'opera non vuole nemmeno sentirne parlare. Anzi...